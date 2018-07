Novičok, chlor nebo Agent Orange? Nejhorší chemické zbraně, které by dokázaly vyhladit lidstvo

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Proč důchodci chodí brzo spát a časně zrána vstávají? Vědci na to konečně přišli

Fosgen

Největší zabiják v dobách první světové války a jedna z nejhorších chemických zbraní vůbec je používána v celé řadě průmyslových odvětví. Před sto lety se ale podle odborníků a vědců zasloužil o 80 až 85 procent všech úmrtí, které si první světová válka vyžádala, a to zejména proto, že k ní měly přístup všechny válčící strany. Poprvé byl nasazen 19. prosince 1915, kdy německá letadla shodila na britské vojáky 88 tun tohoto plynu. 120 lidí na místě zemřelo, dalších 1096 bylo zraněno.

Mezi příznaky otravy fosgenem patří slzení očí, kašel, dušnost, obrovské puchýře na těle, otok hrdla a pálení očí. Na rozdíl od řady jiných chemických látek proti němu neexistuje protilátka a léčba je poměrně náročná.

Sarin

Plyn, který způsobil v úterý smrt stovky lidí v Sýrii, je také považován za jednu z nejhorších chemických zbraní vůbec. Byl vyvinut v roce 1938 skupinou čtyř německých vědců a hojně používán za druhé světové války. Do podvědomí veřejnosti se zapsal po teroristickém útoku v tokijském metru, kdy v roce 1995 zemřelo 13 lidí a dalších 5000 bylo zraněno. Použit byl také v roce 2013 v Sýrii, kde si vyžádal 1700 lidských životů.

Sarin paralyzuje nervový systém zasaženého člověka a mezi jeho příznaky patří pocit tlaku v očích, bolesti hlavy, dušnost, kašel, zvracení a úzkost. Do těla se dostává po vdechnutí i skrze kůži a není-li včas podána protilátka, dochází ke svalovým záškubům a následnému udušení a zástavě srdce.

Chlor

Představte si látku jejíž nasazení a devastující účinky šokují i toho, kdo ji použil. Tak podle historiků vypadalo jedno z prvních setkání s chlorem za první světové války v roce 1915. Přeživší vojáci uvádějí, že při prvním setkání s chlorem spatřili vojáky v křečích a zmatku. Nad nimi se vznášely nazelenalé mraky, které dostávaly žlutou barvu. Vojáci z mraků vybíhali oslepení, kašlající, a s růžovou pokožkou. Za nimi zůstaly v zákopech zamořených plynem, stovky umírajících lidí...

Žlutozelený plyn vytvoří hustý mrak, který má za následek poškození zraku a dýchacích orgánů. Lidem zasaženým tímto plynem hrozí slepota, problémy s dýcháním a záchvaty kašle. Chlor je oblíbenou bojovou látkou zejména vzhledem ke své dostupnosti. Působí na organismus dusivě formou vyřazení plic z činnosti jejich otokem a následným udušením.

Yperit

Pod názvem hořčičný plyn byla tato látka poprvé objevena v roce 1860. Do podvědomí veřejnosti se ale dostal až o 57 let později, v roce 1917 jako yperit. Velké zkušenosti s ním mají Němci, kteří jej původně chtěli využívat pouze jako paralyzující látku, než zjistili, že při správné koncentraci dokáže i zabíjet. Byl proto velmi oblíbený nejen za druhé světové války, ale používal jej například i irácký prezident Saddám Husajn.

Yperit je používán ve formě aerosolu a do organismu proniká kůží, dýchacími orgány, ale i otvory jako jsou oči nebo ústa. Příznaky otravy se objevují po 4 až 6 hodinách od zasažení, kdy dochází k otoku očí. Zasažení dýchacích cest se projevuje podrážděním, postižený dostává horečky, kašel a ochabuje mu svalstvo. Zasažená místa na kůži zčervenají vytvoří se na nich puchýře. Následně dostává postižený silné svalové křeče končící paralýzou končetin.

VX

Nervový toxin vyvinutý Spojenými státy v padesátých letech minulého století byl masově produkován od roku 1961. Rusové tehdy přišli s odpovědí a vyvíjeli vlastní nervový plyn. Naštěstí ale byly chemické zásoby obou států zničeny. VX je totiž zřejmě nejsmrtelnějším plynem vůbec a jeho účinky jsou až desetkrát horší, než účinky sarinu. Prakticky jakýkoliv kontakt s ním končí smrtí.

Látka je nažloutlé barvy a na bojišti se byla schopna udržet i několik dní. Do těla proniká kůží a skrze dýchací cesty a vyvolává nevolnost. Následně ochromuje dýchací svaly, vyvolává silné křečovité bolesti, a poté zasažený umírá.

Agent Orange

Původně byla tato směs používána americkou armádou za vietnamské války s cílem zničit rostlinstvo. Jejím vedlejším efektem ale byly účinky na lidský organismus, kterým byly vystaveny miliony vietnamských obyvatel. Odhaduje se, že jen za války látka zabila na 400 tisíc lidí. Látka ale postihla i lidi, kteří do zasažených oblastí přišli až po válce a nepřišli s ní do přímého kontaktu. Miliony z nich včetně novorozených dětí začaly trpět rakovinou, mentálními poruchami, defekty a deformacemi těla. Účinky látky jsou ve Vietnamu pozorovány dodnes, desítky let po konci války se totiž stále rodí děti postižené těmito příznaky.

Vedlejším produktem při výrobě jedné ze složek Agent Orange byl jedovatý dioxin, který způsobuje vážné záněty kůže, plic a sliznic. Projevuje se plicními nemocemi a může končit smrtí. Látka ale zasahuje i oči, játra a ledviny a způsobuje rakovinu.

Novičok

Látka, kterou vyvinul Sovětský svaz v reakci na Agent Orange, vznikala pod dohledem 200 sovětských výzkumníků v rámci speciálního vládního programu. Výroba, která začala v osmdesátých letech, ale poměrně rychle skončila a většina zásob byla zničena. Vzhledem k tomu, že látka podléhala přísnému utajení, není toho o ní mnoho známo.

Některé zdroje uvádějí, že vědci zkoumali účinky novičoku na lidský organismus na skupině 40 lidí. Test trval zhruba tři měsíce a po použití látky se u zasažených zlepšily střelecké dovednosti. Následně ale začali lidé trpět ztrátou kožního pigmentu, poškozením plic a problémy s trávením. Mezi další příznaky patří vysoký krevní tlak, rozmazané vidění, svírání na hrudi, kašel, průjem, slintání, nadměrné pocení, malátnost, bolesti očí, bolesti hlavy, zvýšené močení, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zrychlené dýchání, srdeční problémy, slabost, křeče, bezvědomí, ochrnutí a celkové respirační selhání organismu.