Jak zareaguje vaše tělo, když budete rok jist pouze brambory? Muž to vyzkoušel a odborníci jsou zděšeni

Taylor tvrdí, celý rok jedl pouze brambory a že dokázal radikálně zhubnout. Taylor si tento jídelníček naordinoval poté, co požádal o radu svého lékaře a dietologa. Celý rok 2016 pak nejedl nic jiného. A výsledky se průběžně chlubil na internetu.

Podle některých odborníků ale tento muž doslova hazardoval se zdravím. Odbornice na výživu a poruchy příjmu potravy Rhiannon Lambertová pro server The Independent popisuje, v čem tkví problémem rakové diety. Brambory obsahují spoustu vlákniny, vysvětluje Lambertová. Upozorňuje však, že nedostatek dalších živin v stravě složené pouze z brambor může být velmi škodlivý.

„Byla bych velmi znepokojena, kdyby se někdo pustil do velmi restriktivního režimu, jako je tento, většinou kvůli výživě, která by vám chyběla. Pokud nejíte nic jiného než brambory, chybí vám ostatní makro živiny ve vaší stravě; chybí vám mastné kyseliny, omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Budete trpět nedostatkem bílkovin a základních živin, které vaše tělo potřebuje pro opravu buněk, různé druhy energie nebo kognitivní funkce. Má to drastický dopad,“ upozorňuje.

Přestože člověk může tuto dietu přežít, což dokazuje i Taylorův případ, Lambertová říká, že zdraví lidí se zhorší v jiných oblastech, zejména ve střevech. „Přestože brambory obsahují spoustu vlákniny a vitamínu C a jsou v nich také antioxidanty, neobsahují různé množství další výživy, která je nutná pro správné fungování těla,“ popisuje expertka.

Lambertová také varovala před těmito drastickými diety a dietami obecně. „Nejsem fanouškem diet. Diety jsou krátkodobé, rychlé řešení a nejsou udržitelné a mohou poškodit vztah osoby k jídlu," myslí si. Omezení stravy pouze na jediné jídlo podle ní může také poškodit vaše chuťové buňky, což znamená, že pokud se vrátíte k běžné stravě, můžete mít problémy. Dodává také, že velice záleží na odrůdě brambor, protože některé jsou vhodnější k hubnutí, zatímco jiné pomáhají udržet hladinu cukru v krvi.

Taylor také uvedl, že jeho výživa pouze z brambor mu snížila hladinu cholesterolu i krevní tlak, ale Lambertová tvrdí, že to přímo nesouvisí s bramborami. „Pravděpodobně měl vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, a když nastoupil na dietu a ztratil váhu - samozřejmě to kleslo. Není to přímý výsledek brambor, je to důsledek energetického poklesu jídla,“ vysvětluje. Podle ní by to fungovalo stejně s hrachem nebo třeba jablky.

Uvádí také, že taková strava je problematická z hlediska nedostatku vápníku – ani všechny náhrady podle ní nejsou tak dobré, jako když je vápník přirozeně přítomný v jídle. „Žádné doplňky nikdy nenahrazují skutečné jídlo. Zatímco díky nim můžete dostat malou pomocnou ruku, existují četné studie, které říkají, že to jednoduše nestačí a že se nemůžete spoléhat na doplňky vápníku,“ varuje s tím, že takové doplňky jsou často velmi drahé.

Bramborová strava jako taková je vhodná pouze pro určitý typ těla. „Určitě není vhodná pro diabetiky, stejně jako jakákoliv jiná strava, která zahrnuje spoustu uvolňování inzulínu. Ale opravdu bych neradila vůbec nikomu, aby to zkoušel. Zkoušet jakoukoli drastickou stravu, jako je tato, není dobrý nápad. Může to být nebezpečné, může poškodit vaše zdraví a může mít špatný vliv na vaši mentalitu spojenou s jídlem. Opravdu nemohu říci nic pozitivního, kromě toho, že brambory jsou výživné potraviny,“ dodala expertka.