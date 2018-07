Událost století, či začátek konce světa? Takto bude vypadat minutu po minutě magické zatmění Měsíce

Trest za vraždu 14leté dívky v Doubici? Pachatel si má odsedět 19 let

V pátek 27. července 2018 v pozdních večerních a nočních hodinách se Měsíc v úplňku ponoří na 1 hodinu a 43 minut do zemského stínu a získá zvláštní cihlově oranžové až rudé zabarvení. Za příznivého počasí tak lidé z Oceánie, Asie, Afriky a Evropy spatří vůbec nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století. Delší zatmění nastane až 9. června 2123.

Vzácný úkaz doplní ještě druhý unikátní jev – planeta Mars se v den zatmění ocitne v nejvýraznější opozici se Sluncem za posledních 15 let. Úplné zatmění se v Česku odehraje nízko nad jihovýchodním obzorem mezi 21:30 až 23:13 středoevropského letního času.

Česká astronomická společnost a Astronomický ústav AV ČR uvádí, že úkaz bude z Česka pozorovatelný především v pozdních večerních a nočních hodinách. Hned po soumraku se objeví již potmavlý úplněk nízko nad jihovýchodním obzorem - v Praze vychází ve 20 hodin 47 minut SELČ, v jiných místech ČR se údaj liší v minutách.

Přehled minutu po minutě:

Východ Měsíce (Praha) - 20 hod 47 min SELČ

- 20 hod 47 min SELČ Začátek částečného zatmění - 20 hod 24 min 27 s SELČ

- 20 hod 24 min 27 s SELČ Začátek úplného zatmění - 21 hod 30 min 15 s SELČ

- 21 hod 30 min 15 s SELČ Maximální fáze zatmění - 22 hod 21 min 43 s SELČ

- 22 hod 21 min 43 s SELČ Konec úplného zatmění - 23 hod 13 min 12 s SELČ

- 23 hod 13 min 12 s SELČ Konec částečného zatmění - 00 hod 19 min 00 s SELČ

- 00 hod 19 min 00 s SELČ Konec polostínové fáze - 01 hod 28 min 37 s SELČ

Úplné zatmění začíná ve 21:30, na obzoru pod Měsícem bude v té době vycházet jasný Mars. Tehdy bude ještě obloha světlá pokročilým soumrakem, nicméně v průběhu úplného zatmění postupně nastává noc. Středem zemského stínu Měsíc projde ve 22:22 a úplné zatmění skončí ve 23:13 Další hodinu pak Měsíc bude vystupovat ze zemského stínu. Ještě asi 10 minut po skončení fáze částečného zatmění bude možné sledovat slábnoucí ztmavnutí západního okraje Měsíce v zemském polostínu.

Na obloze najdeme také planetu Saturn nízko nad jižním obzorem ve Střelci, jasný Jupiter ve Vahách a na jihozápadním obzoru v první polovině úkazu i velmi jasnou Venuši. Mezi Saturnem a Jupiterem bude zářit rudá hvězda Antares v souhvězdí Štíra a za úplného zatmění nebude problém mimo města spatřit Mléčnou dráhu táhnoucí se vysoko nad obzorem od jihu k severovýchodu.

Další zatmění Měsíce pozorovatelné z České republiky nastane v časných ranních hodinách v pondělí 21. ledna 2019 a bude opět úplné. Měsíc se při něm ocitne celý v zemském stínu na 1 hodinu a 2 minuty.

Krvavý měsíc vyvolává další debaty o konci světa

Díky tomu, že se Měsíc zbarví do ruda, získal tento je v přezdívku „krvavý měsíc“. Konspirační teoretici proto tvrdí, že krvavý měsíc souvisí s proroctvím a že je znamením konce světa. Například pastor Paul Begley tvrdí, že lidstvo čekají poslední dny. „Je to počátek našeho konce,“ varuje.



Náboženští konspirační teoretici poukazují, že rudý měsíc souvisí s tím, co popisuje Bible během soudného dne. Tyto teorie se vynořují pravidelně už dlouhá léta. Opírají se o jednu ze starozákonních prorockých knih – Knihu Jóela. Fakt, že se „měsíc změní na krev“ považují někteří věřící za znamení apokalypsy. Jiní konspirátoři věří, že krvavý měsíc byl předpovězen Knihou zjevení, která hovoří o velkých zemětřeseních a o tom, že se „Slunce obrátí v temnotu a Měsíc se změní v krev".