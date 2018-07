Vědci ví, jak dosáhnout nesmrtelnosti. Lidé narození po roce 1970 za to ale zaplatí strašlivou cenu

Podle britského odborníka vede cesta skrze genetické bioinženýrství nebo napojení těla na robotickou schránku. Ve druhém případě by tak mysl člověka mohla přežít jeho tělo napojená na externí technologie. V tom prvním by se zase vědci zdokonalili v obnově starých a umírajících orgánů a jiných částí těla.

Sám odborník se netají tím, že by rád viděl pokroky na poli oddálení stárnutí a opravách lidského těla. Podle něj je ale zároveň ne příliš reálné udržovat v chodu stále starší tělo. A omládnutí je zatím pouze vědeckým snem.

Reálněji proto vidí druhou variantu, tedy vytvoření jakéhosi kyborga, který by uchovával vzpomínky a mysl zemřelého člověka. Sám o sobě by už ale člověkem nebyl. "Šlo by o jakousi zálohovanou kopii mysli, kdy by většina lidské inteligence fungovala i bez fyzické podoby," uvádí na svém blogu odborník.

Člověk, který by vytvořil kopii své mysli před biologickou smrtí, by tak byl schopen nadále fungovat. "Navštívíte dokonce svůj vlastní pohřeb a budete pokračovat v přemýšlení. Časem může být vaše inteligence použita ve zmodernizovaném těle," dodal vědec.

Pomineme-li, že samotná vize o zálohování mozku je zatím jen fantazií, transport do jiného těla působí ještě více jako scifi. Podle futurologa by to také nějakou dobu zabralo, než by lidstvo dokázalo vytvořit náhradní tělo pro tyto "robotické" mozky.

Během té doby by zazálohované kopie lidí byly velmi lehce zneužitelné. Elektronickou nesmrtelnost by mohly využívat soukromé společnosti a byly by lehce zneužitelné na trhu.

Podle odborníka ale nepotrvá dlouho a něco takového bude možné provést. Ovšem pouze pro opravdu bohaté. Samotná záloha mysli totiž nebude nic levného, pokud k ní kdy vůbec dojde. Mnoho vědců totiž něčemu takovému zatím příliš nevěří.