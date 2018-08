Je bezpečné dávat jídlo do mrazáku nebo ho po rozmrazení opět zmrazit?

Je opravdu třeba pracovat 40 hodin týdně? Co na to firmy a stát?

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

V jedné věci jsou odborníci zajedno. Uchovávání potravin v mrazáku není nebezpečné a nijak se neprojeví na našem zdraví. To je ale také zároveň jediné pozitivum, které na skladování jídla tímto způsobem spatřují.

"U jídel zmražených v mrazáku se nic se nezmění po stránce bezpečné konzumace potravin," říká Elizabeth Andressová, odborník na bezpečnost potravin na univerzitě v Georgii v Aténách. "Kvalita jídle se sice může zhoršovat, ale v mrazničce se opravdu nevyskytují žádné bezpečnostní problémy," dodává.

Podle ní jsou rizika zmražených potravin skryta jinde. Zejména ve způsobu, jakým lidé potraviny zmrazují, jak je následně rozmrazují a také co přesně do mrazničky dávají. Ne všechny potraviny se tam totiž hodí. Dále spatřuje problémy v datu expirace a zejména v lenosti.

Mnoho lidí totiž považuje mrazák za magickou nádobu, v níž potraviny vydrží věčně, a některé tam opravdu můžeme uchovávat dlouhé měsíce. Podle odborníků je ale nejlepší si na každou potravinu, kterou do mrazáku dáváme, lihovým fixem viditelně poznačit, jaké má datum expirace. Nezřídka se totiž stává, že lidé nacházejí ve svých mrazácích potraviny, které jsou měsíce či roky prošlé a pak zvažují, jestli je bezpečné je zkonzumovat.

Podle serveru Help with Cooking je důležité dbát především na to, v čem potraviny zmrazujeme. Pokud víme, že jídlo budeme chtít po vyndání z mrazáku ohřát v mikrovlnné troubě, je potřeba ho uskladnit v sáčku nebo krabičce, která lze do mikrovlnky umístit. Pokud naopak víme, že máme velký kus masa, který najednou nepotřebujeme, je potřeba jej před zamrazením naporcovat.

"Pokud mrazíte jídlo, které bylo uvařené, například polévky, buďte opatrní při jeho ochlazování. Neměli byste do mrazáku vkládat horké potraviny, ale ani je nenechat při pokojové teplotě příliš dlouho," tvrdí Andressová pro server Globe and Mail.

Největší chybou při skladování jídla je podle ní neznalost takzvané "teplotní zóny nebezpečí", o které moc lidí neví. "To je místo, kde jídlo není dostatečně studené, aby zastavilo činnost bakterií, ale ani dostatečně horké, aby je zabilo. Tato zóna je mezi 4,4 ° C až 60 ° C," tvrdí.

"Jakmile je jídlo dostatečně vlažné, aby se dalo umístit do lednice, může strávit nějaký čas tam, předtím než ho dáte do mrazáku. A to je i cesta, kterou by mělo jídlo absolvovat, když ho chcete rozmrazit. Týká se to zejména masa, ryb a vařeného jídla," říká Doug Goff, profesor vědy o potravinách na univerzitě Guelph v Ontariu.

Upozorňuje, že navzdory všeobecnému přesvědčení se bakterie v mrazničce sice nebudou rozmnožovat, ale zmrazení je zároveň nezabije. "Takže to, co bylo ve vašem jídle, když jste ho zmrazili, tam bude znovu, když ho rozmrazíte," vysvětluje.

"Lidé vytahují jídlo z mrazáku a nechávají ho přes noc na lince, aby se rozmrazilo. Povrch jídla ale dosáhne pokojové teploty rychleji než jeho vnitřek a jestliže jsou na povrchu bakterie, rostou přes noc v normální míře," vysvětluje.

Další možností je ponořit potraviny, které se mají rozmrazit do studené vody. "Voda ale musí být opravdu studená - ne teplejší než 4 ° C," varuje Rick Holley, mikrobiolog bezpečnosti potravin na univerzitě v Manitobě.

Odborníci také vyvrací jeden mýtus, a sice tvrzení, že rozmrazené jídlo nelze opět zamrazit. Pokud je něco zamrazené a následně rozmrazené, může se to znovu zmrazit, ale pouze v případě, že je dané jídlo bezpečně rozmrazené.

Existují ale potraviny, které se do mrazáku v žádném případě nehodí. Podle webu Readers Digest jsou to především vejce, mléko, brambory, sýr, ovoce, zelenina a sladké dezerty.