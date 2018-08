Vědci rozluštili tajemství ukryté hluboko pod oceány. Nikdo živý by se odtud nevrátil

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co se nachází v útrobách Země? Už ve škole se lidé učí, že tekuté jádro je obaleno litosférickými deskami, které způsobují nejen pohyby kontinentů, ale také zemětřesení nebo tsunami. Nyní ale odborníci zjistili, že mezi dny oceánů a moří a litosférou se nachází ještě další jezera.

Ta jsou ale, na rozdíl od těch, které známe, prakticky neobyvatelná.Jsou totiž nesmírně jedovatá a toxická a skoro nic v nich nežije. Nacházejí se nejen na dně oceánů, ale i pod moři. Jedno takové je například pod Mexickým zálivem, který je sice součástí Atlantského oceánu, mnohdy je ale charakterizován jako vnitrozemské moře.

Ohromná podzemní jezera jsou pro vědce fascinující. "Je to jedna z nejúžasnějších věcí na dně moře. Když se dostanete za samé dno oceánu, máte pocit, jako byste byli v jiném světě," uvedl pro kanál Discovery profesor biologie na Temple University Erik Cordes, který svá bádání zveřejnil v magazínu Oceanography.

Voda ve formě podzemních řek a jezer je pětkrát slanější než v moři, pokud by do ní ale někdo zavítal, zpátky by se živý nevrátil. Pro lidi i zvířata je tamní voda extrémně toxická, obsahuje totiž vysoké množství metanu a sulfanu, který vzniká při nedostatku kyslíku.

V takto nehostinném prostředí přežijí pouze bakterie a červi. Přesto se před vědci rozprostírá nové hřiště, v němž mohou zkoumat primitivní organismy a jejich schopnost přizpůsobit se nehostinnému prostředí. Podle Cordese navíc jezera připomínají prostředí na cizích planetách a mohou být využita i ke zkoumání osídlení dalších světů.