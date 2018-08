Místo, kde neexistuje gravitace. Co se děje v Hudsonově zálivu?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Oblast kolem Hudsonova zálivu v Kanadě je známá vědcům z celého světa. Už desítky let se snaží přijít na to, proč je v tomto místě jiná gravitace, než kdekoliv jinde na světě. A řešení stále nepřicházelo.

Místo bylo objeveno v šedesátých letech minulého století a od té doby nikdo nedokázal racionálně vysvětlit, co se v oblasti skutečně odehrává. Objevily se proto teorie hovořící o silách pekla či o bráně do jiného světa. Těm nahrával fakt, že nikdo z odborníků nedokázal vědecky popsat, co se zde doopravdy děje.

Nyní se ale zdá, že se vědcům tuto hádanku konečně podařilo vyřešit. Podle nich stojí za nízkou gravitací Laurentidská ledová kra, která dříve pokrývala většinu Kanady. Ta byla sama o sobě silná až 3,7 kilometru a pod její tíhou se v zemi vytvořila proláklina, která narušila gravitační pole planety.

Britský server Express s odkazem na bádání vědců dodal, že oblast se pomalu dostává do normálu. Proláklina se postupně vzamatovává a za několik tisíc let by na místě měla být stejná gravitace, jako kdekoliv jinde na Zemi.

Vědci tím ale své pátrání nezakončili. Zjistili totiž další faktor, který způsobil poruchu gravitace. Pod Hudsonovým zálivem se nachází velmi silný proud magmatu, který stahuje tentonické desky pod povrch, čímž zmenšuje objem hmoty v oblasti. I to má prý za následek gravitační problémy.