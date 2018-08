Konec našeho světa. Co se stane, až nezůstanou žádné ledovce? + VIDEO

Vědci se shodují, že by trvalo 5000 let, než se veškerý led na planetě Zemi rozpustí. Zároveň však platí varování, že pokud budeme do ovzduší nadále oxid uhličitý, ledovce by mohli zmizet mnohem rychleji. Podle National Geographic by se totiž takto mohla zvýšit průměrná teplota Země ze zhruba 15 stupňů až na 26°C.

S postupným rozpuštěním všech ledovců by pomalu, ale jistě stoupla hladina všech moří. Podle některých odhadů o zhruba 6,5 metru. To by znamenalo, že mnoho pobřežních měst a míst by prostě a jednoduše zmizelo. Svět jak ho známe už by neexistoval, nabral by nové hranice. V následujícím videu je vše skvěle znázorněno.

How Earth Would Look If All The Ice Melted (2:44) | zdroj: YouTube



Způsobů, jak bojovat s globálním oteplováním, lze vyjmenovat mnoho. Státy se snaží omezovat produkci skleníkových plynů a vědci na celém světě přemýšlí, jak fenomén zastavit, aby například Evropa nepřišla o Benátky nebo půlku Nizozemska. Jednou ze šancí je geoinženýring - přímé zásahy do atmosféry planety.

Mezinárodní tým vědců nedávno teoreticky testoval možnosti, jak bychom mohli fenomén globálního oteplování stabilizovat či zastavit. Výzkumníci počítali s "koktejlem" nástrojů, který by měl odrážet solární radiaci pryč od planety. Geoinženýring je však poněkud kontroverzní a mnozí před zásahem varují.