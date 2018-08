Spíte více než osm hodin denně? Lékaři mají pádné argumenty, proč byste měli přestat

Jak by vypadalo Česko, kdyby zavedlo kratší pracovní týden?

Co obsahují ženské kabelky? Nový objev vyděsil i odborníky

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Lékaři i odborníci se shodují v tom, že by lidé měli spát zhruba sedm až osm hodin denně. Vědci z Keele University v britském Newcastlu se ale rozhodli zjistit, co udělá s lidským tělem nikoliv nedostatek, ale naopak přebytek spánku.

Do výzkumu proto zapojili tři miliony respondentů a výsledky studie jsou překvapivé. V magazínu Journal of the American Heart Association totiž vědci uvedli, že nadbytek spánku je pro naše tělo nebezpečný.

Nadměrný spánek s sebou totiž přináší markantní zvýšení kardiovaskulárních chorob. Vedoucí týmu, doktor Chun Shing Kwok, uvedl, že existuje souvislost mezi délkou spánku a kardiovaskulární činností včetně úmrtnosti.

Vědci prokázali, že doba spánku delší než sedm až osm hodin denně je spojena s poškozováním kardiovaskulárního systému. A riziko je dokonce vyšší než v případě nedostatečného spánku. "Čím větší je odchylka od doporučené délky spánku, tím větší je pravděpodobnost, že selže kardiovaskulární systém a hrozí vám smrt," vysvětlil serveru New York Post expert.

Pokud vám ale osm hodin spánku denně nestačí, podle vědců tím tělo vysílá signál, že něco není v pořádku s vaším kardiovaskulárním systémem. Může jít například o projev obstrukční spánkové apnoe.

Výsledky výzkumu potvrdila i studie vědců z University of Leeds a University of East Anglia. Podle nich se u lidí, kteří spí více než osm hodin denně, zvyšuje pravděpodobnost srdečních onemocnění o 44 procent.