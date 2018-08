Co se stane s vaším tělem, když nebudete vycházet z domu?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Zná to každý z nás. Čas od času máme náladu vůbec nevylézat z postele, zachumlat se s knihou nebo oblíbeným seriálem do peřin a prostě lenošit. I když bychom občas den volna rádi strávili lenošením doma, vědci radí, abyste si našli čas a také na chvíli vyrazili ven. Je to totiž dobré pro vaše zdraví.