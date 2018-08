Posouváte si ráno budík, abyste si přispali? Tělo se vám za to podle lékařů pomstí

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Jedním z nejhorších zvuků, který můžeme slyšet, je ranní zazvonění budíku. Nenajdeme snad nikoho, komu by se chtělo dobrovolně vstávat z postele časně z rána, a mnoho lidí to řeší tím, že si budík o pár minut odsunou a ještě si chvilku přispí. Podle lékařů je to to nejhorší, co můžeme udělat.