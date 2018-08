Skryté účinky kávy: Opravdu dokáže prodloužit život?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

Do Senátu kandiduje 194 mužů a 42 žen

Káva by podle vědců mohla zabránit stárnutí našeho imunitního systému. A to je podle serveru The Independent docela zásadní informace vzhledem k tomu, že chronický zánět je spojen s 90 procenty všech nepřenosných chorob spojovaných se stárnutím.

Poslední studie naznačují, že chronický zánět přispívá k mnoha druhům rakoviny, demence, kardiovaskulárním onemocněním, Alzheimerově chorobě, osteoartritidě a depresi.

Příjem kofeinu je pak podle vědců spojen s nižší úrovní aktivace tohoto typu systémového zánětu. Stručně řečeno, pití kofeinu by vám mohlo pomoci žít déle.

V rámci studie imunologů ze Stanfordské univerzity, která byla publikována v odborném magazínu Nature Medicine, vědci provedli analýzu vzorků krve, které srovnali s lékařskými záznamy a rodinnou anamnézou.

Zjistili, že základní zánětlivý mechanismus spojený s chronickými chorobami s větší pravděpodobností začne působit, jakmile zestárnete. Studie také zjistila, že u starších lidí s nízkými hladinami tohoto typu zánětu byla osmkrát menší pravděpodobnost, že budou mít vysoký krevní tlak, než lidé s vysokou hladinou zánětu. Také měli osmkrát vyšší pravděpodobnost, že se některý z jejich blízkých příbuzných dožije věku nad 90 let.

Lidé s nízkou úrovní aktivace tohoto typu zánětu podle studie měli nejvyšší příjem kofeinu.

Také deník Daily Mail před nedávnem poukázal na několik studií, které tvrdí, že kofein obsažený v kávě snižuje riziko infarktu, chrání před demencí, a dokonce před rakovinou kůže, ale zároveň způsobuje úzkost, pálení žáhy a zhoršuje průběh menopauzy.

Mírná konzumace kávy může dle jedné ze studií snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby až o 20 procent. Odborníci to zaznamenali u těch lidí, kteří pili tři až šest šálků kávy denně. Kofein údajně udržuje mozkové buňky ve formě. Kofein a obsažené antioxidanty snižují pravděpodobnost zánětu v mozku, zpomalují stárnutí mozkových buněk a zvláště těch, které se nachází v oblastech mozku majících na starosti paměť.