Vědci z hrůzou zjistili, jak křehká je Země. Co by se stalo, kdyby vyvrtali desetimetrovou díru?

Randall Munroe je známý tím, že rád zjišťuje, co by se stalo, kdyby... Ostatně stejně se jmenují i jeho publikace, v nichž navrhuje nejrůznější šílené pokusy. Jeden z nich by ale mohl změnit život na celé Zemi.

Zamyslel se totiž nad tím, co by se stalo, kdyby se v Mariánském příkopu objevila desetimetrová díra. Spočítal, že cokoliv by se k ní dostalo, bylo by okamžitě nasáto masivním vírem, a to včetně těch největších plavidel současnosti.

Pod oceány totiž panuje obrovský tlak a ten by byl umocněn odtékající vodou. Nejprve by v díře mizely litry, pak desítky litrů, stovky, tisíce... Přesto by nebylo skoro nic poznat.

Zpočátku by se zkrátka nic nedělo, protože oceány jsou hluboké a obrovské. Voda by sice v díře cirkulovala obrovskou rychlostí, hladiny oceánů by ale denně klesaly jen o pár milimetrů.

V průběhu let by se ale mohlo jednat o metry a za několik století by téměř všechny voda zmizela. Vznikly by sice nové ostrovy a kontinenty rozdělené mořem by se opět spojily, přišli bychom ale o téměř celou zásobu povrchový vody v oceánech a mořích.

Země by se tak diametrálně změnila od té, kterou známe nyní. A přitom stačí, aby na počátku byla jen malá díra, který by všechnu vodu odváděla do podzemí až do míst, kde by se kvůli masivnímu horku vypařila.